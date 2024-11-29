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Под оккупацией находятся 2 млн объектов культурного наследия Украины, - Точицкий

Украина, Пятница 29 ноября 2024 01:50
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Под оккупацией находятся 2 млн объектов культурного наследия Украины, - Точицкий Фото: Николай Точицкий,министр культуры Украины (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Россия продолжает атаковать не только инфраструктуру Украины, но и ее культурное наследие. Около 2 миллионов объектов культурной ценности находятся под оккупацией, а более 1 700 учреждений, включая музеи, театры и библиотеки, уже разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлению министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике".

Цель врага - украинская идентичность

По словам Николая Точицкого, российская агрессия направлена не только на физическое разрушение инфраструктуры, но и на уничтожение украинской национальной идентичности.

"Куда целится наш давний враг? Он целится не только по зданиям, он целится в нашу с вами идентичность. Около двух миллионов наших с вами элементов культурного наследия сейчас находятся под оккупацией", - заявил министр.

Систематический вывоз культурных ценностей

Министр подчеркнул, что оккупанты систематически вывозят украинские культурные ценности в Россию. Они пытаются переписать историю, присваивая достижения украинской культуры.

"Тем или иным образом, начиная еще с Черниговского княжества, все это вывозится в Москву или Санкт-Петербург. Они стремятся доказать, что Россия является основой нашей истории. Но это абсолютная неправда", - отметил Точицкий.

Масштабы разрушений культурной инфраструктуры

Николай Точицкий также сообщил, что в результате войны в Украине уже разрушено около 1 700 художественных и культурных учреждений.

"Мы все знаем и помним Мариупольский драматический театр, но таких учреждений уже тысячи," - добавил он.

Среди этих объектов - музеи, театры, библиотеки, памятники архитектуры, которые являются неотъемлемой частью национального наследия.

Сохранение культуры

Масштабные разрушения и кражи культурных ценностей свидетельствуют о намерениях агрессора уничтожить самобытность Украины как независимого государства. Сохранение культурного наследия и документирование преступлений оккупантов остаются ключевыми задачами для Украины в условиях войны.

Напомним, ранее мы писали, что в селе Юнаковка Сумского района во время российского обстрела пострадала церковь Рождества Пресвятой Богородицы - памятник национального значения и важная культурная наследие Украины.

Кроме того, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области.Отмечается, что ранения получили двое священников.

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