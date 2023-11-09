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Под обстрелами РФ. Полиция эвакуировала из Купянского района 16 детей (фото)

Фото: правоохранители эвакуировали еще 16 детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские правоохранители вчера, 8 ноября, успешно эвакуировали еще 16 детей из Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

"Под постоянными обстрелами спецназовцы пытаются вывезти из опасных территорий как можно больше людей. Особое внимание уделяют детям, пожилым людям и маломобильным гражданам", - сообщили в полиции.

По их данным, сейчас в районе очень опасная ситуация, населенные пункты постоянно находятся под обстрелами российских оккупантов.

 

"Почти ежедневно есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Враг постоянно обстреливает жилые дома... Родители, которые оставляют здесь детей, подвергают их опасности. Эвакуация сейчас жизненно необходима", - заявил полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Антон Синельник.

Синельник сообщил, что 8 ноября правоохранители ювенальной превенции, полка полиции особого назначения, КОРДа, Купянского районного отдела полиции совместно с волонтерами и местными властями вывезли из территориальной общины 16 детей.

Всего с начала принудительной эвакуации с территории Купянского района полицейские уже вывезли 65 детей, еще около 90 подлежат эвакуации.

Принудительная эвакуация

Напомним, что 26 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял о подготовке к принудительной эвакуации из 10 населенных пунктов Купянского района.

Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети.

Вскоре Совет обороны Харьковской области решил масштабировать эвакуационные мероприятия и вывезти семьи с детьми из трех общин Купянского района.

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