В части Купянского района принудительно эвакуируют семьи с детьми

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

По его словам, принудительная эвакуация пройдет из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.

Синегубов уточнил, что семьи с детьми, в частности, вывезут из: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы. В этих населенных пунктах находится 275 детей.

Также, как отметил чиновник, детям будет запрещено въезжать в вышеуказанные общины.

"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 26 октября, Синегубов заявлял о подготовке к принудительной эвакуации из 10 населенных пунктов Купянского района.

Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора гибнут и получают ранения мирные жители, в том числе дети.