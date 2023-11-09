Під обстрілами РФ. Поліція евакуювала з Куп'янського району 16 дітей (фото)

Українські правоохоронці вчора, 8 листопада, вдало евакуювали ще 16 дітей з куп'янського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.
"Під постійними обстрілами спецпризначенці намагаються вивезти з небезпечних територій якомога більше людей. Особливу увагу приділяють дітям, особам похилого віку та маломобільним громадянам", - повідомили в поліції.
За їх даними, нині в районі дуже небезпечна ситуація, населені пункти постійно перебувають під обстрілами російських окупантів.
"Майже щодня є поранені та загиблі серед цивільного населення. Ворог постійно обстрілює житлові будинки... Батьки, що залишають тут дітей, наражають їх на небезпеку. Евакуація зараз життєво необхідна", - заявив поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Антон Сінельник.
Сінельник повідомив, що 8 листопада правоохоронці ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, КОРДу, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та місцевою владою вивезли з територіальної громади 16 дітей.
Всього з початку примусової евакуації з території Куп'янського району поліцейські вже вивезли 65 дітей, ще близько 90 дітей підлягають евакуації.
Нагадаємо, що 26 жовтня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації з 10 населених пунктів Куп'янського району.
Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.
Незабаром Рада оборони Харківської області вирішила масштабувати евакуаційні заходи та вивезти сім'ї з дітьми з трьох громад Куп'янського району.
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