ВСУ удерживаются на левом берегу Херсонской области, несмотря на давление РФ: карты боев ISW

Украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление окупантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские и украинские источники утверждают, что 21 декабря бои продолжались на Купянском направлении вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Стельмаховки.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что украинские войска 20 декабря на Купянском и Лиманском направлениях уничтожили 9 российских танков и 19 единиц бронетехники.

Геолокационные кадры показывают, что войска РФ недавно добились незначительного успеха к востоку от Ямполевки. Позиционные столкновения произошли к западу от Кременной у Тернов и к югу возле Дибровы и Белогоровки.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что российские войска продвигались вдоль участка железнодорожного пути к востоку от Клещиевки.

Украинские и российские силы заявили, что бои шли на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута вблизи Андреевки, Клещиевки, Хромового, Ивановского и Богдановки, а также северо-западнее Горловки.

Украинские и российские источники утверждают, что российские войска атаковали на северо-запад, восток, юго-восток и юго-запад от Авдеевки вблизи Северного, Первомайского, Водяного и Невельского и вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что вблизи Авдеевки есть пространство для маневра, в отличие от Запорожского направления, где есть лишь узкие разминированные коридоры и что российские войска продолжают волны как пехотного, так и механизированного штурма.

Российские войска подтвердили наступление юго-западнее Донецка, а позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее города. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают, что войска РФ продвигались к югу от Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы добились неопределенных успехов вдоль линии Новопрокоповка-Вербовое. 21 декабря российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои шли к югу от Работино, к западу от Вербового, а также возле Новофедоровки и Новопрокоповки.

Украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области на 21 декабря, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Украинские военные наблюдатели и российские "военкоры" утверждали, что позиционные бои продолжались вблизи Крынок.