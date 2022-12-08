На Купянском направлении горячо, но угрозы наступления нет, - Синегубов

Российские войска каждый день обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако угрозы наступления военных РФ на этом направлении нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона "Единые новости".

Как отметил глава областной администрации, оккупанты наносят ракетные и артиллерийские удары по Купянскому району ежедневно.

"Купянск сегодня - действительно горячее направление. Да, линия фронта после успешного контрнаступления ВСУ сместилась. Мы не останавливаемся в строительстве фортификационных сооружений, линии обороны усиливаются. Ведь понимаем, враг не оставил планов на Харьковскую область. Поверьте, наши ВСУ удерживают позиции, продолжается контрбатарейная борьба. Поэтому ни о каком наступлении россиян на Купянск речи и быть не может. У нас достаточно сил и средств на этом и других направлениях, чтобы отбивать врага", - заверил Синегубов.

Тем не менее, он отметил, что страдают мирные жители и гражданская инфраструктура, поскольку российская армия продолжает применять террористические способы ведения войны.

"Мы продолжаем добровольную эвакуацию жителей с этого направления. Волонтеры совместно с местными властями эвакуировали 260 человек, из них 43 ребенка. Количество заявок в работе - 42", - сообщил глава.

Синегубов рассказал, что большинство эвакуированных - это дети, пожилые люди, люди с физическими ограничениями, семьи, из-за обстрелов потерявшие жилье. Однако он отметил, что местные жители, несмотря на обстрелы и сложную зиму, предпочитают оставаться дома.

Однако, по сообщениям Синегубова, вечером российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, где возник пожар.

"К сожалению, есть пострадавший мужчина. На месте работают все профильные службы", - отметил председатель.