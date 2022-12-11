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Оккупанты за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области: есть пострадавший

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Харьковская область, Воскресенье 11 декабря 2022 09:11
Оккупанты за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области: есть пострадавший Фото: россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак врага пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Враг обстрелял населенные пункты Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово, Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб.

В селе Подлиман в Изюмском районе в результате атаки ранения получил 60-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, российские оккупанты утром 11 декабря обстреливают Херсон, местные жители сообщают о мощных взрывах.

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