Под Москвой в Звенигороде полностью исчез свет

По информации местных жителей, около 20:40 в Звенигороде мгновенно выключилось электричество. Света нет ни в домах, ни на улице. Проблемы наблюдаются и с мобильной связью.

В оперативных службах заявили, что произошла авария на подстанции. Точные причины происшествия выясняются.