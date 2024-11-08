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Під Москвою у Звенигороді повністю зникло світло

Фото: під Москвою у Звенигороді повністю зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Звенигороді Московської області ввечері 8 листопада повністю зникло світло. У місті сталася аварія на підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, близько 20:40 у Звенигороді вмить вимкнулася електрика. Світла немає ані в будинках, ані на вулиці. Проблеми спостерігаються і з мобільним зв'язком.

В оперативних службах заявили, що сталася аварія на підстанції. Точні причини події з'ясовують.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, у Воронезькій області РФ у ніч проти 7 листопада працювала ППО через повітряну атаку із застосуванням безпілотників. У кількох районах регіону лунали вибухи.

Також у російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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ЕлектроенергіяПодмосковьеВідключеня світла