Під Москвою у Звенигороді повністю зникло світло

За інформацією місцевих жителів, близько 20:40 у Звенигороді вмить вимкнулася електрика. Світла немає ані в будинках, ані на вулиці. Проблеми спостерігаються і з мобільним зв'язком.

В оперативних службах заявили, що сталася аварія на підстанції. Точні причини події з'ясовують.