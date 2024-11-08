Під Москвою у Звенигороді повністю зникло світло

У Звенигороді Московської області ввечері 8 листопада повністю зникло світло. У місті сталася аварія на підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, близько 20:40 у Звенигороді вмить вимкнулася електрика. Світла немає ані в будинках, ані на вулиці. Проблеми спостерігаються і з мобільним зв'язком.
В оперативних службах заявили, що сталася аварія на підстанції. Точні причини події з'ясовують.
Нагадаємо, у Воронезькій області РФ у ніч проти 7 листопада працювала ППО через повітряну атаку із застосуванням безпілотників. У кількох районах регіону лунали вибухи.
Також у російському Дагестані поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. Над містом Каспійськ помітили дрони.
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