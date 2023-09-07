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В России арестовали командира армии ПВО, защищающей Москву

Россия, Четверг 07 сентября 2023 11:37
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В России арестовали командира армии ПВО, защищающей Москву Фото: в России арестовали за взятку командира армии ПВО, защищающей Москву (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России арестовали командир 1-й армии ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко. Он фигурирует в деле о взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

По данным следствия, Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили от гражданки 500 тысяч рублей (в общей сложности требовали 30 млн рублей) за "помощь" с отчуждением в ее пользу участка, прилегающего к воинской части.

Отмечено, что речь идет о земле Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобном, которую хотели выделить под застройку.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. А Огиенко своей вины не признал. Он будет находиться под стражей до 27 ноября.

Следователи решили, что генерал, имеющий "большие связи среди должностных лиц органов военного управления Минобороны России", может влиять на свидетелей, а в случае избрания более мягкой меры пресечения скроется от следствия и суда.

Огиенко занимал должность командира 1-го ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с должности после возбуждения уголовного дела.

СМИ разоблачили сюжет российских пропагандистов о ПВО

Недавно российские пропагандисты обнародовали сюжет о зенитных ракетных комплексах, якобы защищающих Москву от атак беспилотников. Как выяснилось, они показали ЗРК у резиденции диктатора Владимира Путина.

В съемках принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он хвастался, что власти города якобы "безусловно и в сжатые сроки" выполняют все просьбы Минобороны РФ в вопросе защиты столицы от атак с воздуха.

В частности, в сюжете показали строительство новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве. Как установили журналисты, раньше там уже размещали эти установки. Они вместе с радарами стояли в чистом поле.

В Радио Свобода уточняют, что сейчас позицию зенитных ракетных комплексов сделали стационарной, обнесли забором и построили подиумы для систем.

"Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево", - подчеркивают журналисты.

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