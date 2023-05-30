Были слышны взрывы. Под Москвой горит спиртзавод
Под Москвой, в селе Осташово (Волоколамский городской округ Московской области), произошел пожар на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции. Там загорелся склад с пластиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Известно, что первоначально огонь охватил двухэтажное здание склада с пластиком, площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров.
При этом российское издание "Подъем" со ссылкой на МЧС пишет, что якобы информация о взрывах не поступала, хотя в соцсетях сообщали об обратном.
По данным "РИА Новости", вскоре площадь пожара выросла до двух тысяч квадратных метров, горит и цех по производству спиртосодержащей жидкости.
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