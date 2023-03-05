RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод

Иллюстративное фото: Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 5 марта, в Московской области произошел взрыв, после чего начался пожар на Московском коксогазовом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Столб пламени после возгорания завода поднялся на 20 метров

"Крупный пожар на Москоксе (Московском коксогазовом заводе) в Видном. Сперва был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь пожара составляет 200 квадратов.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном. Огнем охвачена насосная колонна с бензолом", - заявили в экстренных службах.

Напомним, 26 февраля в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Кроме того, ранее в центре Москвы произошел пожар в гостинице одного из крупнейших производителей кабелей.

Добавим, что 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожар