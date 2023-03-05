Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод

Столб пламени после возгорания завода поднялся на 20 метров

"Крупный пожар на Москоксе (Московском коксогазовом заводе) в Видном. Сперва был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь пожара составляет 200 квадратов.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном. Огнем охвачена насосная колонна с бензолом", - заявили в экстренных службах.

Напомним, 26 февраля в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Кроме того, ранее в центре Москвы произошел пожар в гостинице одного из крупнейших производителей кабелей.

Добавим, что 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.