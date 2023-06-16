Британская разведка подтвердила ликвидацию в Украине важного российского генерала

Российский генерал-майор генерал Сергей Горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 года или около того на юге Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 ОВА).

По данным британской разведки, поскольку назначенный командующий 35-й ОВА генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, заполняет вакансию, существует реальная вероятность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти.

Горячев - первый российский генерал, убитый в Украине с начала 2023 года.

"Он продолжает военный послужной список, который был одновременно трудным и противоречивым для 35-й ОВА: в марте 2022 года части армии присутствовали во время расправы над мирным населением в Буче, а в июне 2022 года силы были в значительной степени уничтожены под Изюмом", - отмечают в Минобороны Британии.

Десятый ликвидированный генерал

Напомним, российские СМИ сообщили, что генерал-майор Сергей Горячев был ликвидирован на Запорожском направлении. Сообщалось, что убит в результате ракетной атаки. Это уже десятый российский генерал, погибший во время полномасштабной войны.

Также сообщалось, что Горячев возглавлял российский оккупационный контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром Хабаровска.

В начале вторжения он был командиром 5-й отдельной танковой бригады. И уже через год полномасштабной войны его повысили до заместителя командующего 35-й общевойсковой армией. Горячев стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.