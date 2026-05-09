Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"

Главное: Указания президента: Владимир Зеленский требует завершить приватизацию "Сенс Банка" до конца 2026 года Репутационный скандал: процесс подготовки к продаже происходит на фоне скандала о вероятном влиянии посторонних лиц на формирование наблюдательного совета банка Финансовое состояние: "Сенс Банк" остается системно важным и прибыльным активом, занимая девятое место в стране по объему активов Риски для инвесторов: Основными препятствиями для быстрой продажи эксперты называют необходимость глубокой комплексной проверки Стратегическая цель: приватизация "Сенс Банка" и Укргазбанка является частью обязательств перед МВФ по снижению доли государства в банковской системе.

Почему о "Сенс Банке" снова заговорили

На протяжении нескольких недель подряд государственный "Сенс Банк" не сходит с "первых полос" украинских изданий. Причина - публикация журналистами новых аудиозаписей якобы из материалов дела под названием "Мидас" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

На записях зафиксирован разговор бизнесмена Александра Цукермана и Василия Веселого - человека, которого источники в бизнес-среде характеризовали якобы как "смотрящего" от Офиса президента за банком. Предмет обсуждения - желаемый состав наблюдательного совета "Сенс Банка". Через 40 дней после этого разговора правительство утвердило именно тех кандидатов, которых назвал Веселый.

Скандал спровоцировал немедленную реакцию на самом высоком уровне. 6 мая, после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, президент Украины Владимир Зеленский сделал четкое заявление: решение о приватизации уже принято, и никаких проволочек быть не должно - банк должен перейти в частные руки в этом же году.

"Нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей", - добавил глава государства.

Не менее показательно, что тема "Сенс Банка" возникла на фоне широкого "Миндичгейта" - серии публикаций о якобы коррупционных схемах в оборонной сфере и энергетике. Банк оказался в этом контексте не главным героем, но очень удобным символом: примером того, как даже "очищенное" от санкционных собственников государственное учреждение может оставаться полем влияния для разнообразных "решал", если отсутствует настоящий независимый корпоративный контроль.

В то же время "Сенс Банк" - не единственный кандидат на приватизацию. Рядом с ним стоит Укргазбанк. Вместе они являются "первыми ласточками" масштабного сокращения доли государства в банковском секторе, которая после начала полномасштабной войны превысила 60% активов системы.

Юридический фронт: НБУ защищает законность, но нервы сдают

5 мая заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник появился на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады - и это само по себе красноречиво. Нацбанк вынужден публично отстаивать законность процедуры национализации, которую он инициировал в июле 2023 года.

Официальная позиция регулятора неизменна: банк был выведен с рынка из-за реальных угроз финансовой стабильности и интересам вкладчиков - после введения санкций против его тогдашних акционеров Михаила Фридмана, Петра Авена и связанных с ними холдингов ABH Holdings и ABH Ukraine.

НБУ напомнил, что регулятивный капитал банка с марта 2022-го по июль 2023 года упал на 50% - тогда как у других системно важных банков он вырос на 29%. Владельцы были неспособны поддерживать необходимый уровень капитализации.

Но за кулисами - значительно более острые ощущения. Источники РБК-Украина в регуляторных кругах подтверждают: чиновники в НБУ и Минфине обеспокоены возможной персональной ответственностью из-за процедурных нюансов тогдашнего решения.

Ситуацию осложняет и то, что ВСК пытается поставить под сомнение не столько сам факт национализации, сколько то, что происходило после нее - в частности, каким образом формировался наблюдательный совет банка.

Последствия скандала уже есть. Глава набсовета Николай Гладищенко временно отстранился от полномочий - на время проверки НБУ, которая может длиться до двух месяцев. Параллельно регулятор начал оценку соответствия председателя правления Алексея Ступака квалификационным требованиям. Исполняющим обязанности председателя наблюдательного совета стал Петр Новак - бывший министр экономики Польши, который присоединился к совету в октябре 2025 года. Он уже заявил: планы приватизации не меняются.

Экономика продажи: когда, кому и за сколько?

В октябре 2025 года Кабмин принял решение о подготовке к приватизации двух банков. В марте 2026 года - Минфин объявил конкурс по отбору международного советника. Дедлайн подачи заявок от потенциальных посредников - 15 июня. Ориентировочное завершение отбора - конец июня. Продажа - до конца 2026 года.

Это официальный сценарий. Но рыночные игроки смотрят на него без лишнего оптимизма. Источник РБК-Украина в монетарных властях подтверждает неоднозначность ситуации.

"Продавать банк нужно, и это вполне реально. Однако, если двигаться согласно закону и соблюдать все процедуры, сделать это быстро, в течение этого года, будет очень сложно", - отметил чиновник.

В то же время, по словам источника, спроса бояться не стоит. "Желающие купить банк есть, поэтому со спросом проблем не возникнет", - уточнил собеседник.

Вопрос стоимости пока открыт. По данным НБУ на середину 2025 года, активы "Сенс Банка" составляли 153,12 млрд грн - девятое место среди всех банков страны. Уставный капитал - более 28,7 млрд грн. Прибыль за 2023 год - 2,7 млрд грн, за 2024-й - 1,76 млрд грн.

Банк является прибыльным и системно важным. Но "справедливая стоимость" в военное время - понятие крайне условное. Именно для этого и нужен профессиональный советник, объясняют в Кабмине.

Примечательная деталь: НБУ недавно заявлял, что первые дивиденды государство получит от банка не раньше 2028 года - с чистой прибыли 2027-го. Логику такого расклада сложно совместить с планами продать банк уже в этом году.

Кто может стать покупателем? В IFC (Международная финансовая корпорация) считают, что прозрачная приватизация обоих банков станет решающим сигналом для возвращения международных финансовых институтов к инвестициям в капитал украинского банковского сектора.

Но есть нюанс: крупные стратегические игроки обычно избегают активов с репутационными шлейфами и незавершенными корпоративными расследованиями. Выход - либо фонды, специализирующиеся на distressed assets (проблемных или стрессовых активах), либо стратегические инвесторы, готовые "заходить в Украину" на фоне ожиданий послевоенного восстановления.

Скандалы вокруг "Сенс Банка" усложняют его приватизацию и могут снизить интерес инвесторов, ведь речь идет о крупном и чувствительном активе. Об этом рассказал РБК-Украина Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

"Озвученные обвинения относительно возможных незаконных операций, связанных с азартными играми, создают дополнительные риски. Если они подтвердятся, это может свидетельствовать о слабых внутренних контролях и вызвать вопросы относительно того, не продолжаются ли такие практики до сих пор", - отметил эксперт.

К тому же, по мнению Михаила Демкива, существует вероятность штрафов по итогам проверок. И эти расходы могут лечь уже на новых владельцев.

Относительно потенциальной цены сделки, аналитик отмечает, что оценить ее сейчас сложно.

"Это даже сложнее, чем в случае с меньшими по размерам, но более прозрачными и понятными банками. Большое количество новой информации и обвинений означает, что потенциальный покупатель вынужден будет провести детальный due diligence, чтобы отделить факты от предположений", - подчеркнул Михаил Демкив.

Есть и вопрос конкуренции за капитал. Укргазбанк - больший по активам (189 млрд грн) имеет более старший "госбанковский стаж", он перешел к государству еще в 2009 году. Не оттянет ли он внимание потенциальных покупателей от "Сенса"? Участники рынка склоняются к мнению, что оба актива будут конкурировать за узкий круг инвесторов, готовых к работе в условиях военного времени.

Внутренняя трансформация: legacy-риски и новое лицо банка

Три года госуправления - достаточный срок, чтобы оценить, насколько банку удалось оторваться от своего бывшего собственника. Когда-то "Альфа-Банк Украина" входил в международный холдинг ABH Holdings и, несмотря на юридическую самостоятельность от российского "Альфа-Банка", делил с ним технологическую платформу, IT-решения и корпоративную культуру.

Переход на самостоятельный цифровой трек начался еще до национализации - в 2022 году банк успешно отказался от бренда "Альфа", стал Sense Bank и получил признание от британского журнала The Banker как "Лучший банк в Центральной и Восточной Европе за инновации в цифровом банкинге".

После 22 июля 2023 года - даты подписания договора купли-продажи 100% акций - встал вопрос полноценного отделения от любых связей с бывшими владельцами. НБУ рассказал на заседании ВСК, что за 2023-2026 годы направил 13 обращений в правоохранительные органы и Государственную налоговую службу и четыре письма в Государственную службу финансового мониторинга по ситуации вокруг банка. Штрафов и обязательных предписаний регулятор выдавал немало.

Отдельной задачей стала очистка кредитного портфеля от займов, выданных компаниям, связанным с предыдущими акционерами. Банк также попал в центр внимания ВСК по кредитованию компаний оборонной сферы - в частности, депутаты пытались выяснить, финансировал ли "Сенс Банк" компанию Fire Point, которая неоднократно упоминалась в материалах дела "Мидас".

Несмотря на все, банк сохранил свое ядро - премиальный клиентский сегмент и технологическую зрелость. В 2025 году он опустился на 9-е место по активам, но остается системно важным учреждением. Банк продолжает выполнять программу докапитализации, а прибыль остается внутри капитала, что компенсирует потребность в докапитализации, выявленную после перехода к государству.

Будущее: банковская система после 2026 года

Приватизация "Сенс Банка" вписана в значительно более широкий контекст. Согласно обновленной программе расширенного финансирования МВФ, Украина обязалась сократить долю государства в банковской системе. После начала полномасштабной войны эта доля превысила 60% активов. Такой рекорд обусловлен преимущественно кризисными обстоятельствами, а не сознательной стратегией.

МВФ отказался от жестких дедлайнов в меморандуме. Но принципиальное требование остается: рынок должен быть более конкурентным.

НБУ неоднократно подчеркивал: оптимальная доля государственных банков в системе не должна превышать 25-30%. Приватизация "Сенс Банка" и Укргазбанка - первый шаг на пути к этому ориентиру. ПриватБанк и Укрэксимбанк в горизонте 2026 года продавать не будут: первый является слишком большим и прибыльным источником поступлений в бюджет, второй вообще не имеет официальной стратегии приватизации.

Показательно, что CEO Ощадбанка Юрий Кацион - также потенциального кандидата на приватизацию - еще в конце апреля высказался достаточно осторожно. По его мнению, продавать крупные системные банки целесообразно после завершения активной фазы войны, ведь сейчас трудно ожидать справедливой цены для любого из них.

Есть и стратегическая дилемма: что лучше - сохранить рычаги государственного контроля над кредитными потоками в условиях военной экономики, или открыть рынок и получить иностранный капитал, менеджерские компетенции и репутационный сигнал для других инвесторов? Ответ нынешней власти понятен: продавать. Но воплощение этого ответа в реальный договор купли-продажи - с прозрачной процедурой, международным советником и независимым покупателем - остается делом, которое еще впереди.

Скандал с "пленками Миндича", как ни парадоксально, может сыграть на руку процессу. Он публично обнажил проблему: государственный банк без реальной независимости надзорных органов - это не банк, это ресурс. А ресурс, который пытаются контролировать "решалы", не может стоить рыночную цену.

Если власть сделает правильные выводы и действительно обеспечит чистую корпоративную структуру перед продажей - шансы на успех приватизации возрастут. Если нет, дедлайн Зеленского рискует превратиться в еще одну декларацию о намерениях.

Вопросы - Ответы (FAQ)

Почему "Сенс Банк" внезапно оказался в центре внимания?

Из-за публикации аудиозаписей якобы из дела НАБУ "Мидас". Скандал спровоцировал реакцию президента Владимира Зеленского: решение о приватизации есть, никаких задержек.

Что такое "Сенс Банк" и почему он важен?

Бывший "Альфа-Банк Украина" в 2023 году национализировали после введения санкций против владельцев Михаила Фридмана и Петра Авена. Сегодня он остается в десятке крупнейших финучреждений Украины.

Зачем вообще продавать государственный банк, который зарабатывает деньги?

Это условие МВФ. После начала полномасштабной войны доля государства в банковской системе превысила 60% активов. Международный валютный фонд требует либерализации рынка.

Когда состоится продажа?

Официальный план: отбор международного советника - до конца июня 2026-го, продажа - до конца года. Но источники РБК-Украина предупреждают: соблюсти эти сроки очень сложно.

Кто может купить банк?

Крупные стратегические инвесторы обычно избегают активов с незавершенными корпоративными расследованиями. Более реальные претенденты - фонды, специализирующиеся на стрессовых активах, или игроки, которые делают ставку на послевоенное восстановление Украины.

Как скандал повлияет на цену?

Негативно, но не критично. Обвинения в возможных незаконных операциях заставят покупателя провести детальную проверку.

Что происходит внутри банка сейчас?

Глава набсовета Николай Гладищенко отстранился от полномочий на время проверки НБУ (до двух месяцев). Регулятор также оценивает соответствие председателя правления Алексея Ступака. Исполняющим обязанности председателя совета стал Петр Новак - бывший министр экономики Польши. Он подтвердил: планы приватизации не меняются.