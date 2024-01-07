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Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия

Мариуполь, Воскресенье 07 января 2024 08:32
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Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия Фото: под Мариуполем уничтожили полупостроенный россиянами мост (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.

Фото: под Мариуполем уничтожили полупостроенный мост (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

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