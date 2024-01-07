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Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія

Маріуполь, Неділя 07 січня 2024 08:32
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Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія Фото: під Маріуполем знищили напівпобудований росіянами міст (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.

Фото: під Маріуполем знищили напівпобудований міст (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

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Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
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