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Под Мариуполем ВСУ ударили по С-300 и гусеничной технике врага, - мэрия

Фото: ВСУ ударили по технике врага под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могли ударить по скоплению техники врага возле Мариуполя. Вероятно, ВСУ попали по вражескому ЗРК С-300 и гусеничной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вчера ночью было очень жарко в этом треугольнике. Так вот, техники капитально стало меньше. Визуально - четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это лишь то, что удалось зафиксировать "глазами", - написал Андрющенко.

Как объяснил советник мэра, речь идет о "треугольнике" в Мариупольском районе между населенными пунктами Кальчик, Гранитное и Заря. Вечером 29 марта там раздавались взрывы.

По словам Андрющенко, украинские военные могли ударить в этот район потому, что там несколько тоннелей, которые российские военные используют для хранения техники, боеприпасов и средств ПВО.

Расположенные рядом с местом попадания населенные пункты перекрыты, россияне ищут тех, кто предоставил координаты.

 

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

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