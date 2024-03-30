Под Мариуполем ВСУ ударили по С-300 и гусеничной технике врага, - мэрия

"Вчера ночью было очень жарко в этом треугольнике. Так вот, техники капитально стало меньше. Визуально - четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это лишь то, что удалось зафиксировать "глазами", - написал Андрющенко.

Как объяснил советник мэра, речь идет о "треугольнике" в Мариупольском районе между населенными пунктами Кальчик, Гранитное и Заря. Вечером 29 марта там раздавались взрывы.

По словам Андрющенко, украинские военные могли ударить в этот район потому, что там несколько тоннелей, которые российские военные используют для хранения техники, боеприпасов и средств ПВО.

Расположенные рядом с местом попадания населенные пункты перекрыты, россияне ищут тех, кто предоставил координаты.