Під Маріуполем ЗСУ вдарили по С-300 та гусеничній техніці ворога, - мерія

"Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально - чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очами", - написав Андрющенко.

Як пояснив радник мера, йдеться про "трикутник" у Маріупольскому районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітне і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи.

За словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район тому, що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО.

Розташовані поруч із місцем влучання населені пункти наразі перекриті, росіяни шукають тих, хто надав координати.