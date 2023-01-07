Под Мариуполем российский самолет "вспыхнул" по пути в сторону Ростова, - советник мэра

"С места сообщают, что около 17-30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и самолет пошел по петлям вниз. Что это была и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но тенденция интересна…", - сообщил Андрющенко.

Он также рассказал, что за сегодня в Мариуполе была зафиксирована колонна из двух систем ПВО С-300 и 10 тягачей, из которых 3 нагруженных авто "Росгвардии" и две на вид гражданские фуры, которые ехали в сопровождении полиции оккупантов через центр города.

"Интересно, что семь тягачей пустые, наверное, где-то там техника оккупантов приуныла и требует долго отдыха на ремонтной базе", - сказал советник городского головы.

Андрющенко сообщил, что была замечена живая сила в пгт Никольске, по его словам, возможно, это была ротация или пополнение мобилизованными.

Советник городского головы также рассказал, что в городе продолжают отслеживать грузовики с боекомплектами, живой силой и БТРы, которые направляются в сторону Донецка. Также отметил, что фиксируется высокая активность авиации, однако, по его словам, это больше похоже на тренировки, чем на боевые действия.

"В общем перемирием не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение в течение всего дня. Такие Z-христиане", - добавил Андрющенко.