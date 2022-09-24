Россияне готовят провокации с жертвами в Мариуполе, - Андрющенко

Российские военные могут готовить провокации с жертвами во временно оккупированном Мариуполе. При этом вину захватчики могут переложить на украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Принимая ко внимания во всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля состоится провокация с жертвами", - написал он.

При этом россияне планируют устроить не просто "тик-ток постановку" для пропагандистских роликов, а настоящую трагедию. По словам Андрющенко, в ней обязательно появится кто-нибудь в украинской военной форме.

"Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", - добавил он.