ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне готовят провокации с жертвами в Мариуполе, - Андрющенко

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 24 сентября 2022 17:19
Россияне готовят провокации с жертвами в Мариуполе, - Андрющенко Иллюстративное фото: россияне готовят провокации с жертвами в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные могут готовить провокации с жертвами во временно оккупированном Мариуполе. При этом вину захватчики могут переложить на украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Принимая ко внимания во всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля состоится провокация с жертвами", - написал он.

При этом россияне планируют устроить не просто "тик-ток постановку" для пропагандистских роликов, а настоящую трагедию. По словам Андрющенко, в ней обязательно появится кто-нибудь в украинской военной форме.

"Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", - добавил он.

Отметим, что в Мариуполе, как и на территории других оккупированных территорий, проходит псевдореферендум за "присоединение к составу РФ".

Захватчики угрожают мариупольцам увольнением и отсутствием зарплаты из-за игнорирования "голосования" .

Как сообщалось ранее, правоохранители установили более 4 тысяч человек, которых РФ планирует привлечь к "референдумам" в оккупированных областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие