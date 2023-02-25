Под Мариуполем прогремели новые взрывы: что известно

Под временно оккупированным Мариуполем утром 25 февраля раздались взрывы в районе между селами Ялта и Юрьевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии с. Ялта / с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем", - написал он.

Напомним, вчера мы писали, что в Мариуполе Донецкой области был слышен звук взрыва. Возможно попадание по позициям россиян.

Сегодня утром стало известно, что вследствие вчерашних взрывов в городе уничтожен очередной склад с боекомплектом врага.

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