Под Мариуполем прозвучала серия громких взрывов

Во временно оккупированном Урзуфе Донецкой области были слышны громкие звуки взрывов, которые вызвали панику среди коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Судя по систематически повторяющимся звукам, что-то очень серьезно детонирует. Психологический эффект взрывов прекрасен. В поселке среди коллаборатнов началась паника", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в понедельник, 5 декабря, под захваченным Мариуполем (Донецкая область) произошли взрывы газа в двух домах.

Как сообщалось, на днях украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.

Также в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В результате чего в центре города вспыхнул пожар.

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