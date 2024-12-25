В Винницкой области столкнулись Geely и Subaru: четыре человека погибли, есть раненые

Фото: в Винницкой области столкнулись Geely и Subaru 25 декабря, четыре человека погибли (facebook.com/dsnsvin)

В Винницкой области 25 декабря столкнулись Geely и Subaru. Четыре человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

"Сегодня утром (25 декабря, - ред) между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении. Фото с места аварии в Винницкой области, где погибли четыре человека (facebook.com/dsnsvin, facebook.com/gaysinpolice) Как отметили спасатели, в результате столкновения двух автомобилей, Subaru и Geely погибли четыре человека, еще двое получили травмы. "Спасатели с помощью специального оборудования, деблокировали тела погибших из салона одного из авто", - добавили в ГСЧС. Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи Национальной полиции.