В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли пять человек

Вблизи села Насташино, Ивано-Франковская область, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светланы Онищук.

"Этой ночью вблизи села Насташино Бурштынской городской общины произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних", - пишет Онищук.

Фото: в Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с грузовиком (if.npu.gov.ua)

Подробности аварии

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области, авария произошла на автодороге Н-09. Сообщение о ДТП поступило около 21:41, 30 декабря.

Правоохранители установили, что 20-летний водитель "БМВ 520", житель Бурштына, превысил допустимую скорость и на закругленном участке выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовиком DAF. За рулем последнего находился 52-летний житель Молдовы.

В частности было установлено, что остаточная высота протектора задних колес "БМВ" не соответствовала установленным требованиям.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его четыре пассажира.

Фото: в Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с грузовиком (if.npu.gov.ua)