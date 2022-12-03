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Под Луганском партизаны подожгли оборудование на железной дороге: названы последствия

Фото: под Луганском партизаны подожгли оборудование на железной дороге (иллюстрация/GettyImages))
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование, без которого доставка грузов растянется на две-три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, опубликовавшего видео.

Так, по словам Гайдая, местные партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке "Луганск-Лантратовка".

"Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) - на участке железнодорожного сообщения "Луганск-Лантратовка" в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", - рассказал он.

По словам Гайдая, по оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения, и как следствие - исключит возможность своевременной поставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток).

Как сообщалось, украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов в районе Энергодара Запорожской области. Также они "лишили" россиян 4 единиц техники.

При этом российские оккупанты продолжают искать украинских партизан в оккупированном Мелитополе. Они даже объявили "премию" в 500 тысяч рублей тем, кто сдаст патриотов.

А во временно оккупированном Крыму активисты подпольного движения "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военнослужащих в госпиталях.

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