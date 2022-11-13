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Крымские партизаны "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военных

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Симферополь, Воскресенье 13 ноября 2022 07:29
Крымские партизаны "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военных Фото: движение "АТЕШ" в Крыму заявило о ликвидации десятков военных РФ (facebook.com/KRYM.SOS)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму активисты подпольного движения "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военнослужащих в госпиталях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизан.

"В военных госпиталях Симферополя агенты "АТЕШ" успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков которым мы помогли добраться на суд Божий", - говорится в официальном заявлении движения "АТЕШ".

Крымские партизаны также добавляют, что в достоверности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

"Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарточки. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!" - отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.

В движении опубликовали списки ликвидированных военных РФ в Симферополе (фото: t.me/atesh_ua)

Накануне сообщалось, что агенты движения зашли в севастопольский военно-морской клинический госпиталь, а также в роддом №2, в котором были размещены раненые российские солдаты.

Активисты движения ранее в начале октября объявляли о создании в рядах ВС РФ подпольной организации "АТЕШ" с целью развалить армию оккупантов изнутри. Для этого на временно подконтрольном России украинском полуострове к партизанскому движению привлекают крымских татар и проукраинских россиян.

Напомним, в августе сообщалось, что в больнице оккупированного Севастополя российские военные массово отравились ядом для крыс.

Также мы писали, что на днях под Мелитополем партизаны сожгли штаб российских захватчиков.

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