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Под Купянском нашли 5 погибших, подорвавшихся на мине во время эвакуации еще в мае

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Харьков, Воскресенье 02 октября 2022 18:44
Под Купянском нашли 5 погибших, подорвавшихся на мине во время эвакуации еще в мае Фото: авто с 5 людьми подорвалось на мине под Купянском (facebook.com/Сергей Болвинов)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в полицию поступило сообщение, что в поле в селе Василенково Купянского района Харьковской области найдены пятеро погибших людей. Они еще в мае пытались эвакуироваться в Харьков, но погибли, взорвавшись на российской мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

Среди погибших – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила.

"Эти 5 человек - жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на российскую мину, - рассказал он.

Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.

Кроме того, в воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

Также в воскресенье, 2 октября, в Балаклее Харьковской области на мине подорвался автомобиль скорой помощи. Фельдшер получил ранения и ожоги, а водитель погиб.

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