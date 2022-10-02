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В Балаклее на мине подорвался автомобиль скорой помощи: есть погибший и раненый

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Харьков, Воскресенье 02 октября 2022 14:09
В Балаклее на мине подорвался автомобиль скорой помощи: есть погибший и раненый Фото: автомобиль скорой помощи подорвался на мине в Балаклее (иллюстрация/скрин видео)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в Балаклее Харьковской области на мине подорвался автомобиль скорой помощи. Фельдшер получил ранения и ожоги, а водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram волонтера Наталии Поповой.

"Водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея и они наехали на мину. Молодой фельдшер получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела", - написала она.

Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.

Кроме того, в воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

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