В Лимане СБУ задержала чиновницу "Укрпочты", получившую "повышение" в оккупации
СБУ задержала в Лимане Донецкой области коллаборантку, которая вернулась на свою должность после освобождения города. Во время оккупации она собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница одного из отделений "Укрпочты" на территории Лимана. После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, россияне назначили ее главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР".
"Находясь на "должности" коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", - добавили в ведомстве.
После освобождения Лимана фигурантка пыталась скрываться от правосудия и даже вернулась на прежнее место работы в "Укрпочте".
Впрочем, реализовать свои "планы" ей так и не удалось. Сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности приспешницы врага и задержали ее.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Как сообщалось, в Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался скрыться в Приднестровье. За его плечами оказался послужной список судимостей.
Также СБУ разоблачила приспешника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений Сил обороны в Днепропетровской области.
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