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В Сумской области задержан агент РФ, который сдавал оборонные позиции подразделений ВСУ

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Сумская область, Четверг 02 марта 2023 16:22
В Сумской области задержан агент РФ, который сдавал оборонные позиции подразделений ВСУ Фото: В Сумской области задержан агент РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумской области стражи порядка задержали гражданина РФ, который передавал ФСБ информацию о позициях ВСУ в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником является российский гражданин, который в 2019 году переехал в наше государство и поселился в Сумской области. Впоследствии получил вид на постоянное место жительства в Украине", - говорится в сообщении.

В преддверии полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области и предложил негласное сотрудничество в пользу РФ.

Уже после 24 февраля 2022 года приспешник врага начал собирать информацию о местах базирования Сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить дислокацию оборонных позиций подразделений ВСУ в приграничных районах.

"Полученные сведения вражеский информатор наносил в виде меток на физической карте во время личных встреч со своим куратором на территории РФ. Для этого скрыто пересекал границу через так называемую "зеленку". Разведанный агрессор использовал для подготовки и проведения массированных ракетно-артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов ", - добавили в СБУ.

Мужчину задержали, во время обыска у него изъяли паспорт гражданина РФ, мобильные телефоны и прокремлевскую символику. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что СБУ задержала российского диверсанта, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ровно. Его целью было сорвать поставки оружия на юг и восток Украины.

Житель Мирнограда (Донецкая область) передавал россиянам информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины. Его задержали и заключили под стражу.

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