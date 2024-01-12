Есть ли угроза наступления на Харьков со стороны Белгорода: ответ ОВА

У России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков. Противник на этом направлении имитирует активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на брифинге.

"По северу и соответственно Белгородскому направлению. Сил достаточных для проведения штурмовых и наступательных действий на этом направлении в сторону Харькова пока там мы не наблюдаем. Да, там силы есть определенные, но они скорее демонстрационный носят характер, чтобы показать свое присутствие", - сказал он.

По его словам, в Белгородской области враг имитирует активность, чтобы отвлечь внимание. Также Синегубов отметил, что было зафиксировано приземление грузовых самолетов Ил на территории РФ.

"На территории РФ фиксировали приземление самолетов Ил, но они привезли не войска, а ракеты С-300, которыми били по Харькову. Следим за врагом 24/7. У оккупантов нет сил и средств для штурма по этому направлению", - добавил он.

Синегубов призвал жителей Харькова не игнорировать воздушные тревоги, поскольку продолжаются хаотические обстрелы гражданской инфраструктуры.

Также глава Харьковской ОВА сообщил об уменьшении количества вражеских атак на Купянском направлении, но противник продолжает накапливать силы.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.

Добавим, военные эксперты не исключают того, что ВСУ могут готовить мощный ответ РФ в Купянском районе.