Под Кропивницким задержали жителя Торецка, который "охотился" на ПВО

"После 24 февраля 2022 года он получил задачу прибыть в Кировоградскую область как переселенец с востока Украины для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После того как российский агент поселился в одном из населенных пунктов области, он начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов терробороны.

"Чтобы получить эти сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона. За каждую выполненную задачу оккупанты "гарантировали" своему приспешнику денежную оплату в размере до 5 тыс. грн.", - добавили в СБУ.

Кроме того, как вознаграждение ФСБ обещала "эвакуировать" этого агента в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы страны-агрессора.

Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали "на горячем", когда он скрыто фотографировал объект ВСУ.

У злоумышленника изъят мобильный телефон, который использовал для коммуникации с представителем ФСБ и фиксации мест базирования украинских защитников.

Снятые медиафайлы с координатами и привязкой к местности требовались российским захватчикам для подготовки нового воздушного удара по региону.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержания российских агентов в Кировоградской области

СБУ по всей Украине постоянно задерживает российских информаторов и агентов. В частности, такая же работа ведется и в Кировоградской области. К примеру, ранее СБУ задержала жителя Кировоградской области, который по указанию ФСБ РФ помогал подготовить удары по авиационной инфраструктуре в регионе.

Кроме того, СБУ задержала "законсервированного" агента российской спецслужбы, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Он начал "помогать" ФСБ РФ после того, как долгое время проработал на предприятиях страны-агрессора.