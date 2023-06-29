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СБУ задержала агента ФСБ. Он готовил удары по аэродромам в Кировоградской области

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Кировоградская область, Четверг 29 июня 2023 15:21
СБУ задержала агента ФСБ. Он готовил удары по аэродромам в Кировоградской области Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который по указанию ФСБ РФ помогал подготовить удары по авиационной инфраструктуре в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

В результате оперативных мероприятий в Кировоградской области задержан агент ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных ударов РФ по авиационной инфраструктуре в регионе. Это житель Кропивницкого, его завербовали в начале этого года через один прокремлевский Telegram-канал.

Именно такое задание вражеский приспешник получил от своего российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

Какую именно информацию собирал агент ФСБ

Для выполнения разведзадания российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии там боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

"Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов. Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона", - сообщили в СБУ.

В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.

Сколько "заработал" агент РФ и что ему теперь угрожает

Установлено, что на "текущие расходы" фигурант получал от ФСБ "переводы" в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составляла до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника "на горячем" во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации "нужных" целей и общения с ФСБ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену. Он помогал россиянам в начале вторжения.

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