Взрыв аккумулятора пробил стену между квартирами во Львове и заблокировал людей
Взрыв аккумуляторной батареи вызвал пожар и разрушение стены между квартирами, спасатели спасли шестерых жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Ночью в квартире многоэтажки во Львове взорвалась аккумуляторная батарея. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры вырывался густой черный дым.
Из-за сильного задымления мужчина в доме не мог выбраться самостоятельно - до него добрались по выдвижной лестнице и эвакуировали.
Фото: Во Львове произошел пожар из-за взрыва аккумуляторной батареи. (t.me/dsns_telegram)
Взрыв разрушил смежную стену между квартирами, из-за чего в соседнем доме оказались заблокированы двое взрослых и двое детей.
Спасатели попали внутрь по лестнице и вывели людей наружу. Еще одну женщину из-за сильного задымления эвакуировали вместе с полицейскими.
В общей сложности спасли шесть человек, среди них двое детей. Пожар был ликвидирован. После осмотра медиками, все спасенные от госпитализации отказались.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие батарейки можно заряжать, а какие – категорически нет . Одноразовые батарейки не рассчитаны на обратный химический процесс, поэтому при зарядке они сильно нагреваются, могут вытекать или даже взорваться.