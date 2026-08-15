ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрыв аккумулятора пробил стену между квартирами во Львове и заблокировал людей

16:48 15.08.2026 Сб
1 мин
Стена заблокировала двоих взрослых и детей
aimg Валерия Абабина
Взрыв аккумулятора пробил стену между квартирами во Львове и заблокировал людей Фото: Во Львове произошел пожар из-за взрыва аккумуляторной батареи. (t.me/dsns_telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Взрыв аккумуляторной батареи вызвал пожар и разрушение стены между квартирами, спасатели спасли шестерых жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в квартире многоэтажки во Львове взорвалась аккумуляторная батарея. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры вырывался густой черный дым.

Из-за сильного задымления мужчина в доме не мог выбраться самостоятельно - до него добрались по выдвижной лестнице и эвакуировали.

Фото: Во Львове произошел пожар из-за взрыва аккумуляторной батареи. (t.me/dsns_telegram)

Взрыв разрушил смежную стену между квартирами, из-за чего в соседнем доме оказались заблокированы двое взрослых и двое детей.

Спасатели попали внутрь по лестнице и вывели людей наружу. Еще одну женщину из-за сильного задымления эвакуировали вместе с полицейскими.

В общей сложности спасли шесть человек, среди них двое детей. Пожар был ликвидирован. После осмотра медиками, все спасенные от госпитализации отказались.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие батарейки можно заряжать, а какие – категорически нет . Одноразовые батарейки не рассчитаны на обратный химический процесс, поэтому при зарядке они сильно нагреваются, могут вытекать или даже взорваться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов ГСЧС Взрыв
Новости
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G