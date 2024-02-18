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Во Львове на промышленном объекте произошел взрыв и пожар

Львов, Воскресенье 18 февраля 2024 13:56
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Во Львове на промышленном объекте произошел взрыв и пожар Фото: во Львове произошел взрыв на промышленном объекте (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв во Львове 18 февраля произошел на промышленном объекте. Там также вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, взрыв прогремел в 4:00, после этого начался пожар.

"Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет. Также на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", - отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВА не уточнил, где именно произошел взрыв и какие последствия.

Фото: во Львове произошел взрыв на промышленном объекте (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Напомним, недавно в Кировоградской области произошел пожар на заводе "Королівський смак". Загорелось складское помещение и цех разлива готовой продукции. Во время ликвидации пожара погиб спасатель.

Также сообщалось, что в Житомирской области во время пожара, произошедшего в частном жилом доме, погибли две малолетние сестры.

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Львов Пожар Взрыв
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