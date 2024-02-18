Во Львове на промышленном объекте произошел взрыв и пожар

Фото: во Львове произошел взрыв на промышленном объекте (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Взрыв во Львове 18 февраля произошел на промышленном объекте. Там также вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, взрыв прогремел в 4:00, после этого начался пожар. "Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет. Также на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", - отметил Козицкий. Глава Львовской ОВА не уточнил, где именно произошел взрыв и какие последствия. Фото: во Львове произошел взрыв на промышленном объекте (t.me/kozytskyy_maksym_official)