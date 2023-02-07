Под Киевом задержали мужчину, который напал на детей и стрелял в прохожего (видео)
В Белой Церкви задержали 25-летнего мужчину, который сначала бросился на двоих детей, пытался навредить им. Когда прохожий вступился за них, преступник открыл стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
По его данным, пострадавший получил ранение руки, еще один шар просто чудом не травмировал ногу, а повредил гаджет, находившийся в кармане мужчины.
"Полицейские Киевской области задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания. Оружие изъяли. Дальнейшую судьбу стрелка решит суд, за совершенное ему грозит до 7 лет заключения", - рассказал Небытов.
Он также поблагодарил граждан, которые не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей.
Как сообщалось, в Киевской области воспитательница одного из детдомов применяла пытки против несовершеннолетних. Ей было сообщено о подозрении.
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