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Под Киевом задержали мужчину, который напал на детей и стрелял в прохожего (видео)

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 12:56
Под Киевом задержали мужчину, который напал на детей и стрелял в прохожего (видео) Фото: в Белой Церкви задержали нападавшего на детей, он стрелял в прохожего (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Белой Церкви задержали 25-летнего мужчину, который сначала бросился на двоих детей, пытался навредить им. Когда прохожий вступился за них, преступник открыл стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его данным, пострадавший получил ранение руки, еще один шар просто чудом не травмировал ногу, а повредил гаджет, находившийся в кармане мужчины.

"Полицейские Киевской области задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания. Оружие изъяли. Дальнейшую судьбу стрелка решит суд, за совершенное ему грозит до 7 лет заключения", - рассказал Небытов.

Он также поблагодарил граждан, которые не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей.

Как сообщалось, в Киевской области воспитательница одного из детдомов применяла пытки против несовершеннолетних. Ей было сообщено о подозрении.

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