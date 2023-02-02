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В Киевской области воспитательница детдома пытала детей, ей сообщили о подозрении

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Четверг 02 февраля 2023 13:03
В Киевской области воспитательница детдома пытала детей, ей сообщили о подозрении Фото: в Киевской области воспитательница детдома пытала детей, ей сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области воспитательница одного из детдомов применяла пытки против несовершеннолетних. Ей было сообщено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в один из дней, женщина позвала 11-летнюю девочку, после чего нанесла ей не менее 25 ударов ладонью по различным частям тела. Чтобы запугать других детей она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома.

"Сейчас пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились под опекой и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, их осмотрят медики", - добавляет Офис генерального прокурора.

Женщина была задержана, а в суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

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Киевская область
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