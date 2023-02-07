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Під Києвом затримали чоловіка, який напав на дітей та стріляв у перехожого (відео)

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 12:56
Під Києвом затримали чоловіка, який напав на дітей та стріляв у перехожого (відео) Фото: в Білій Церкві затримали нападника на дітей, який стріляв у перехожого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Білій Церкві затримали 25-річного чоловіка, який спочатку кинувся на двох дітей, намагався завдати їм шкоду. Коли ж перехожий заступився за дітей, нападник відкрив стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його даними, потерпілий отримав поранення руки, ще одна куля просто чудом не травмувала ногу, а пошкодила ґаджет, який знаходився у кишені чоловіка.

"Поліцейські Київської області затримали стрілка та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю вилучили. Подальшу долю стрілка вирішить суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув‘язнення", - розповів Нєбитов.

Він також подякував громадянам, яку не лишились осторонь, а вступились за 12-річних дітей.

Як повідомлялося, в Київській області вихователька одного з дитбудинків застосовувала тортури проти неповнолітніх. Їй було повідомлено про підозру.

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