Под Киевом загорелся ресторан Queen Country Club

"Обычный пожар, горит баня и игровая комната. Горит отдельно стоящее здание", - заявила она.

Причина возгорания в здании на территории ресторана пока неизвестна.

При этом в сети уже распространяют видео, на котором можно заметить пожар.

Пожары в Киеве и области

Напомним, на прошлой неделе в Киеве начался сильный пожар на автозаправной станции после того, как машина врезалась в бензоколонку.

Также мы писали, что 11 июля в одном из населенных пунктов Киевской области начался пожар после падения обломков российских дронов-камикадзе "Шахед".