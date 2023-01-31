В Херсонской области еще один гражданский подорвался на мине
Вблизи села Музыковка в Херсонской области гражданский подорвался на вражеской мине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
"На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь. К сожалению, трагические случаи из-за российских боеприпасов, оставленных на наших землях, продолжаются", - отметили в ОВА.
Там также напомнили, что из-за большого количества взрывных устройств в Херсонской области еще много территорий не разминированы.
"Поэтому ваша безопасность – это ваше внимание и ответственность! Нельзя ходить по полям, лесопологам, обочинам дорог, если там еще не работали пиротехники. Заметили подозрительный предмет – немедленно нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону спасателям или правоохранителям", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.
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