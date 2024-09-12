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В сети написали о стрельбе под Киевом на Софиевской Борщаговке: что говорит полиция

Киев, Четверг 12 сентября 2024 09:54
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В сети написали о стрельбе под Киевом на Софиевской Борщаговке: что говорит полиция Фото: под Киевом произошла стрельба на Софиевской Борщаговке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В четверг, 12 сентября, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. Полиция выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы и комментарий Нацполиции.

Что случилось

Сегодня утром Telegram-каналами распространились сообщения о стрельбе, которую якобы устроили прямо из окон ЖК под Киевом на Софиевской Борщаговке. В сети обнародовали видео с места и написали, что туда уже прибыли спецназовцы.

Что говорит полиция

Как сказали в пресс-службе Нацполиции Украины, правоохранители приехали на место по факту вызова. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства происшествия. По данным Нацпола, стрелок был один.

Напомним, в августе РБК-Украина писало о стрельбе в Печерском районе Киева. Тогда военнослужащий открыл огонь во время конфликта с охранником одного из жилых комплексов.

Кроме того, ранее в Киеве на блокпосту произошла стрельба из-за того, что водитель автомобиля не остановился по требованию военных.

Также сообщалось о мужчине, устроившем стрельбу в Оболонском районе столицы в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадал 53-летний мужчина, его госпитализировали.

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Киев Национальная полиция
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