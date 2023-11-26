Под Киевом работают силы ПВО

"В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении КГВА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ и КГВА предупредили об угрозе применения россиянами ударных дронов типа "Шахед". Сообщалось, что часть беспилотников летит в направлении Киева с разных сторон.

Атака беспилотников на Киев 26 ноября

Российские войска возобновили масштабные удары БПЛА по территории Украины. Так, прошлой ночью Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Также из-за атаки в Киеве и области были отключения света.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.