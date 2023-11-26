RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом работают силы ПВО

Фото: под Киевом работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным беспилотникам типа "Шахед" сегодня ночью, 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении КГВА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ и КГВА предупредили об угрозе применения россиянами ударных дронов типа "Шахед". Сообщалось, что часть беспилотников летит в направлении Киева с разных сторон.

Атака беспилотников на Киев 26 ноября

Российские войска возобновили масштабные удары БПЛА по территории Украины. Так, прошлой ночью Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Также из-за атаки в Киеве и области были отключения света.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьПВОВторжение России в Украину