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Под Киевом в начале февраля пройдут военные учения: где будет громко

Иллюстративное фото: под Киевом в начале февраля пройдут военные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В окрестностях Киева в период с 1 по 3 февраля пройдут масштабные военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, учения пройдут на северо-западных окраинах Киева в Бучанском районе. По плану они будут продолжаться и днем, и ночью.

Поэтому с 1 по 3 февраля в любое время могут раздаваться громкие звуки.

"Сохраняйте спокойствие. Следите внимательно за сигналами воздушных тревог. За объявление опасности - не игнорируйте, будьте в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что морские пограничники провели обучение, во время которых наработали практические навыки штурма и не только.

Во время учений военные зачищали здания и окопы, учились выявлять, разминировать и устанавливать растяжки, а также действовать слаженно в разных экстремальных условиях.

С начала полномасштабной войны ряд союзников Украины оказывают нашей стране военную и гуманитарную помощь. В частности, партнеры присоединились и к учениям наших военнослужащих. К примеру, с начала войны Британия провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Между тем, Австралия планирует расширить свои обязательства по обучению новобранцев из Украины в рамках операции "Куду" 2024 года.

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