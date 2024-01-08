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В Британии назвали количество украинских солдат, которых обучили с 2022 года

Понедельник 08 января 2024 21:55
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В Британии назвали количество украинских солдат, которых обучили с 2022 года Архивное фото: В Британии назвали количество украинских солдат, которых обучили с 2022 года (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Отмечается, что это произошло в рамках операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании. 33 000 бойцов ВСУ завершили обучение.

"Великобритания и ее страны-партнеры проводят эту базовую пехотную подготовку с 2022 года", - пишет Минобороны.

Фото: Учения ВСУ (twitter.com/DefenceHQ)

Также уточняется, что операция "Интерфлекс" продолжится в 2024 году при поддержке Украины со стороны Великобритании.

Помощь Британии Украине

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

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