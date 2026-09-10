Под Киевом масштабный пожар после прилета, горит гражданский склад

"Почти весь день область жила под сигналами воздушной тревоги. Враг снова атаковал нас ударными дронами. К сожалению, есть трагические последствия: один человек погиб, еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.

Ткаченко рассказал, что в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов. Среди них были частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

Кроме того, в этот вечер в сети распространились кадры с масштабным пожаром под Гостомелем, из-за чего казалось, что это мог быть состав БК. Однако Ткаченко уточнил, что горит состав гражданского назначения.

"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар складских помещений в Бучанском районе... В сети сейчас распространяются видео пожары... Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся состав гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация контролируемая", - заявил глава Киевской ОВА.