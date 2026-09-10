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Под Киевом масштабный пожар после прилета, горит гражданский склад

23:40 10.09.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в области повреждено 17 объектов (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В четверг вечером, 10 сентября, россияне продолжили атаковать дронами в Киевской области. В результате атак в регионе снова повреждены дома, производственные помещения и пылает склад после одного из прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

"Почти весь день область жила под сигналами воздушной тревоги. Враг снова атаковал нас ударными дронами. К сожалению, есть трагические последствия: один человек погиб, еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.

Ткаченко рассказал, что в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов. Среди них были частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

Кроме того, в этот вечер в сети распространились кадры с масштабным пожаром под Гостомелем, из-за чего казалось, что это мог быть состав БК. Однако Ткаченко уточнил, что горит состав гражданского назначения.

"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар складских помещений в Бучанском районе... В сети сейчас распространяются видео пожары... Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся состав гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация контролируемая", - заявил глава Киевской ОВА.

Обстрел Киевской области

Напомним, что в ночь и утром 9 сентября россияне атаковали сразу шесть районов Киевской области. В частности, в Белой Церкви из-за обстрела возник пожар на предприятии пищевой промышленности.

Также мы писали, что в ночь на 8 сентября россияне тоже ударили по двум районам региона. В результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях, были уничтожены грузовики и дважды атаковано здание одного из логистических комплексов.

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