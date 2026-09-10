UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Під Києвом масштабна пожежа після прильоту, горить цивільний склад

23:40 10.09.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Едуард Ткач
Фото: в області пошкоджено 17 об'єктів (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У четвер ввечері, 10 вересня, росіяни продовжили атакувати дронами Київському область. Внаслідок атак в регіоні знову пошкоджені будинки, виробничі приміщення та палає склад після одного з прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"Майже весь день область жила під сигналами повітряної тривоги. Ворог знову атакував нас ударними дронами. На жаль, маємо трагічні наслідки: одна людина загинула, ще двоє отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко розповів, що у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них були приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробництв приміщення, ангар та ветеринарна клініка.

Окрім того, цього вечора у мережі поширилися кадри з масштабною пожежею під Гостомелем, через що здавалося, що це міг бути склад БК. Однак Ткаченко уточнив, що горить склад цивільного призначення.

"Зараз наші рятувальники ліквідовують пожежу складських приміщень у Бучанському районі... У мережі зараз поширюються відео пожежі...Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована", - заявив голова Київської ОВА.

Обстріл Київської області

Нагадаємо, що вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували одразу шість районів Київської області. Зокрема, у Білій Церкві внаслідок обстрілу виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Також ми писали, що в ніч на 8 вересня росіяни також завдали удару по двох районах області. В результаті атаки виникли пожежі на промислових підприємствах, було знищено вантажівки та двічі атаковано будівлю одного з логістичних комплексів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьПожежаВійна в Україні