"Асканию-Нову" уничтожают оккупанты. Чем уникален заповедник и что с ним сейчас
Российские оккупанты буквально уничтожают уникальный биосферный заповедник "Аскания-Нова", говорит глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
РБК-Украина рассказывает, что известно о заповеднике и его состоянии во время войны.
Содержание
- Основное о заповеднике "Аскания-Нова"
- Уникальность заповедника для ученых и туристов
- Что произошло с заповедником после полномасштабного вторжения РФ
Основное о заповеднике "Аскания-Нова"
Государственный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна является научно-исследовательским учреждением в системе Национальной академии аграрных наук Украины.
Его основал в 1989 году немецкий барон Фридрих Фальц-Фейн - как частную природоохранную территорию с экзотическими животными. При этом название этой местности еще в 1841 году дал один из ее предыдущих владельцев - герцог Фридрих Фердинанд Ангальт-Кетен-Плесский - в честь собственного имения Аскании в Германии.
В 1920-х годах заповедник имел другое название - "Чапли" (этот топоним происходит от древнего украинского термина "чапеля", или "чапля", что означает "под" - "впадина").
Это, вероятно, было связано с тем, что заповедник находится на Причерноморской низменности (плоской, несколько наклоненной к югу равнине, прилегающей к Черному и Азовскому морям), расположенной между дельтой Дуная на западе и рекой Кальмиус на востоке.
В 1983 году заповедник получил статус биосферного, а в 1984 году - вошел в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Птицы на территории заповедника (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)
Уникальность заповедника для ученых и туристов
До полномасштабного вторжения РФ на украинские земли "Аскания-Нова" была самым большим степным заповедником Европы (его общая площадь - более 33 тыс. гектаров), который ежегодно посещало около 140 тысяч туристов.
"Это был один из самых мощных туристических магнитов на юге Украины. "Аскания-Нова" принимала бесперебойно очень большой поток туристов", - рассказал в комментарии РБК-Украина основатель клуба экологического туризма "Добре поїхали" Ярослав Козак.
Там росли уникальные растения (в том числе много краснокнижных растений), гнездились редкие птицы и жили животные с разных континентов.
В "Аскании" успешно разводили и селекционировали животных (там даже появились несколько новых пород овец), а также продавали редких животных для коллекций зоопарков за рубежом.
Территория заповедника была разделена на три основные части:
- "Південну"
- "Північну"
- "Великий Чапельський під" (естественная низменность и абсолютно заповедная территория, где животные свободно паслись)
Обустроенная территория для прогулок (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)
Путешественники могли присоединиться к разнообразным экскурсиям и посетить, среди прочего:
- дендропарк (ботанический сад) на площади 167 гектаров, коллекция которого достигала более тысячи разных видов деревьев и кустарников (он функционировал благодаря сложной оросительной системе)
- зоологический парк с около 800 разновидностями диких копытных и гибридных форм свиней, оленей, лошадей Пржевальского, бизонов, антилоп, баранов, быков, верблюдов, лам, ишаков куланов, шотландских пони и т.д.
- орнитопарк, расположенный вблизи прудов с проливами и островками, который насчитывал более 60 разновидностей птиц (лебеди, фазаны, утки, аисты, гуси египетские и индийские, африканские страусы, редкие для Украины южноамериканский нанду и австралийский эму и т.д.)
"В плане того, чтобы посетить дендропарк, зоопарк... Они (администрация заповедника, - Ред.) были безотказны. У них бронирование почти на полгода вперед всегда было", - поделился Козак.
По его словам, путешественники могли приобщиться, среди прочего, к "эксклюзивным экскурсиям" - фотосафари на машинах (выезд в степь, когда можно было увидеть экзотических животных вблизи).
"На эти экскурсии был наибольший спрос... Это было достаточно тяжело, но мы как постоянные посетители, с 2008 года ни одного сезона не пропускали... Возили большие группы, по 50 человек туристов", - пояснил эксперт.
Кони Пржевальского в "Аскании" (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)
Основатель клуба экологического туризма упомянул также о наибольшей ценности заповедника.
"Самое интересное, что не рассказывают турфирмы, чего не знает большая часть туристов... номер один в "Аскании" - собственно заповедная степь. Это - участок степи за пределами населенного пункта... Два огромных заповедных участка - "Південний" и "Північний" "... Единственный в Европе такой большой по площади массив заповедной степи, сохранившийся нетронутым. Таким, каким он выглядел 500 или 1000 лет назад. Это как раз самая большая ценность "Аскании", - рассказал он.
Козак объяснил, что дендропарк и зоопарк - рукотворные объекты, тогда как природный объект (из-за которого "Аскания", собственно, и стала заповедником), это именно эта заповедная степь.
"Спрос был невероятным. У нас за все эти годы, которые мы ездили, не было ни одного свободного места на майские и июньские туры в "Асканию", - признался специалист.
Он добавил, что "индивидуальные" (дистанционные) туры организовывались даже во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
"Летом 2021 года мы были в последний раз в "Аскании", - подытожил Козак.
Птицам в заповеднике было комфортно (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)
Что произошло с заповедником после полномасштабного вторжения РФ
Территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага около 9 утра 24 февраля 2022 года.
На официальном сайте "Аскании" сообщили об "установлении оккупационной администрацией фактического контроля" над заповедником.
"20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента рф С. Кириенко, "и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборант В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений - Мещеряков Д.В.", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения "не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой".
Несмотря на оккупацию территории, отсутствие предоставления средств, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем, персонал заповедника продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.
В то же время, с начала большой войны неоднократно сообщалось:
- о десятках пожаров на заповедных территориях
- об уничтожении заповедной флоры и фауны
- о массовом вывозе российскими захватчиками животных
- об организации оккупантами "сафари" - фактического убийства - животных на территории заповедника
"Да, это правда, они (оккупанты, - Ред.) его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть, можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - подтвердил информацию глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что гауляйтеру "Аскании-Нова" сообщили о подозрении.
Читайте также о некоторых масштабных пожарах на территории оккупированной "Аскании".
При подготовке материала были использованы источники: официальный сайт биосферного заповедника "Асканія-Нова", страница "Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна" в Facebook, Wikipedia, комментарий основателя клуба экологического туризма "Добре поїхали" Ярослава Козака для РБК-Украина.
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