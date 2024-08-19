"Асканию-Нову" уничтожают оккупанты. Чем уникален заповедник и что с ним сейчас

РБК-Украина рассказывает, что известно о заповеднике и его состоянии во время войны.

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Основное о заповеднике "Аскания-Нова"

Государственный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна является научно-исследовательским учреждением в системе Национальной академии аграрных наук Украины.

Его основал в 1989 году немецкий барон Фридрих Фальц-Фейн - как частную природоохранную территорию с экзотическими животными. При этом название этой местности еще в 1841 году дал один из ее предыдущих владельцев - герцог Фридрих Фердинанд Ангальт-Кетен-Плесский - в честь собственного имения Аскании в Германии.

В 1920-х годах заповедник имел другое название - "Чапли" (этот топоним происходит от древнего украинского термина "чапеля", или "чапля", что означает "под" - "впадина").

Это, вероятно, было связано с тем, что заповедник находится на Причерноморской низменности (плоской, несколько наклоненной к югу равнине, прилегающей к Черному и Азовскому морям), расположенной между дельтой Дуная на западе и рекой Кальмиус на востоке.

В 1983 году заповедник получил статус биосферного, а в 1984 году - вошел в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Птицы на территории заповедника (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)

Уникальность заповедника для ученых и туристов

До полномасштабного вторжения РФ на украинские земли "Аскания-Нова" была самым большим степным заповедником Европы (его общая площадь - более 33 тыс. гектаров), который ежегодно посещало около 140 тысяч туристов.

"Это был один из самых мощных туристических магнитов на юге Украины. "Аскания-Нова" принимала бесперебойно очень большой поток туристов", - рассказал в комментарии РБК-Украина основатель клуба экологического туризма "Добре поїхали" Ярослав Козак.

Там росли уникальные растения (в том числе много краснокнижных растений), гнездились редкие птицы и жили животные с разных континентов.

В "Аскании" успешно разводили и селекционировали животных (там даже появились несколько новых пород овец), а также продавали редких животных для коллекций зоопарков за рубежом.

Территория заповедника была разделена на три основные части:

"Південну"

"Північну"

"Великий Чапельський під" (естественная низменность и абсолютно заповедная территория, где животные свободно паслись)

Обустроенная территория для прогулок (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)

Путешественники могли присоединиться к разнообразным экскурсиям и посетить, среди прочего:

дендропарк (ботанический сад) на площади 167 гектаров, коллекция которого достигала более тысячи разных видов деревьев и кустарников (он функционировал благодаря сложной оросительной системе)

зоологический парк с около 800 разновидностями диких копытных и гибридных форм свиней, оленей, лошадей Пржевальского, бизонов, антилоп, баранов, быков, верблюдов, лам, ишаков куланов, шотландских пони и т.д.

орнитопарк, расположенный вблизи прудов с проливами и островками, который насчитывал более 60 разновидностей птиц (лебеди, фазаны, утки, аисты, гуси египетские и индийские, африканские страусы, редкие для Украины южноамериканский нанду и австралийский эму и т.д.)

"В плане того, чтобы посетить дендропарк, зоопарк... Они (администрация заповедника, - Ред.) были безотказны. У них бронирование почти на полгода вперед всегда было", - поделился Козак.

По его словам, путешественники могли приобщиться, среди прочего, к "эксклюзивным экскурсиям" - фотосафари на машинах (выезд в степь, когда можно было увидеть экзотических животных вблизи).

"На эти экскурсии был наибольший спрос... Это было достаточно тяжело, но мы как постоянные посетители, с 2008 года ни одного сезона не пропускали... Возили большие группы, по 50 человек туристов", - пояснил эксперт.

Кони Пржевальского в "Аскании" (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)

Основатель клуба экологического туризма упомянул также о наибольшей ценности заповедника.

"Самое интересное, что не рассказывают турфирмы, чего не знает большая часть туристов... номер один в "Аскании" - собственно заповедная степь. Это - участок степи за пределами населенного пункта... Два огромных заповедных участка - "Південний" и "Північний" "... Единственный в Европе такой большой по площади массив заповедной степи, сохранившийся нетронутым. Таким, каким он выглядел 500 или 1000 лет назад. Это как раз самая большая ценность "Аскании", - рассказал он.

Козак объяснил, что дендропарк и зоопарк - рукотворные объекты, тогда как природный объект (из-за которого "Аскания", собственно, и стала заповедником), это именно эта заповедная степь.

"Спрос был невероятным. У нас за все эти годы, которые мы ездили, не было ни одного свободного места на майские и июньские туры в "Асканию", - признался специалист.

Он добавил, что "индивидуальные" (дистанционные) туры организовывались даже во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

"Летом 2021 года мы были в последний раз в "Аскании", - подытожил Козак.

Птицам в заповеднике было комфортно (фото: facebook.com/AskaniaNovaZapovidnyk)

Что произошло с заповедником после полномасштабного вторжения РФ

Территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага около 9 утра 24 февраля 2022 года.

На официальном сайте "Аскании" сообщили об "установлении оккупационной администрацией фактического контроля" над заповедником.

"20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента рф С. Кириенко, "и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборант В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений - Мещеряков Д.В.", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения "не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой".

Несмотря на оккупацию территории, отсутствие предоставления средств, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем, персонал заповедника продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

В то же время, с начала большой войны неоднократно сообщалось:

о десятках пожаров на заповедных территориях

об уничтожении заповедной флоры и фауны

о массовом вывозе российскими захватчиками животных

об организации оккупантами "сафари" - фактического убийства - животных на территории заповедника

"Да, это правда, они (оккупанты, - Ред.) его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть, можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - подтвердил информацию глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.