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В Киеве участились аварии в энергосистеме: в чем причина

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 20:20
В Киеве участились аварии в энергосистеме: в чем причина Фото: в Киеве участились аварии в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время в Киеве участились аварии в энергосистеме. Есть две причины, которые вызывают эти аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сейчас гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две", - написал Коваленко.

По его словам, первой причиной является то, что в Киеве еще не вернулись к графикам. Поэтому после того, как свет подается, жители начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.

Он подчеркнул, что не нужно спешить подключаться к сети после того, как энергетики возобновили электроснабжение. Кроме этого, следует обращаться в ЖЭК или ОСМД, чтобы выяснить причину аварийных отключений, не касающихся графиков.

Другая причина - погода, по которой жители активно используют электрообогреватели.

"Они создают большую нагрузку на сеть и результат - такой же, как в истории выше", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что этой зимой будут регулярные отключения электроэнергии и призвал запасаться теплой одеждой и утеплять дом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве сегодня, 1 декабря, ситуация с энергосистемой стабилизируется. Однако экстренные отключения света в городе еще продолжаются.

Также ранее мы писали, что в Киеве могут быть перекрыты отопления в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до самой весны.

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