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Под Киевом будут работать саперы: жители могут слышать взрывы

Фото: под Киевом будут работать саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 27 марта, в одном из районов Киевской области будут работать саперы. В связи с этим жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"На территории Вышгородского района сегодня, 27 марта, проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в области могут раздаваться звуки взрывов", - сказано в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информацию только из официальных источников.

Отметим, что вчера в Вышгородском районе проводилось уничтожение взрывоопасных предметов.

К тому же сегодня в Житомирском районе проводят плановые работы украинских специальных служб, из-за чего могут раздаваться взрывы.

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Киевская областьВзрыв