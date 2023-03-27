Под Киевом будут работать саперы: жители могут слышать взрывы

"На территории Вышгородского района сегодня, 27 марта, проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в области могут раздаваться звуки взрывов", - сказано в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информацию только из официальных источников.

Отметим, что вчера в Вышгородском районе проводилось уничтожение взрывоопасных предметов.

К тому же сегодня в Житомирском районе проводят плановые работы украинских специальных служб, из-за чего могут раздаваться взрывы.

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