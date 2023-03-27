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Под Житомиром могут раздаваться взрывы: жителей просят сохранять спокойствие

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Житомир, Понедельник 27 марта 2023 11:20
Под Житомиром могут раздаваться взрывы: жителей просят сохранять спокойствие Иллюстративное фото: под Житомиром могут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Житомирском районе в понедельник, 27 марта, могут раздаваться взрывы. Они связаны с плановыми работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Он сообщил, что в Житомирском районе продолжаются плановые работы украинских специальных служб.

В связи с этим жители могут слышать звуки взрывов. Бунечко призвал жителей сохранять спокойствие.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения России украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч вражеских снарядов.

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